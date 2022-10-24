Впервые в Баку выступил известный израильский виртуоз Ави Авиталь

Музыка - это язык, а жанры - диалекты того же самого языка. На сцене я испытываю разные ощущения в зависимости от исполняемой музыки. Я заказал современным композиторам свыше ста новых произведений для мандолины соло и ансамблей с ее участием. Каждый из них имеет разное представление и индивидуальный подход к мандолине. Но я вижу их азарт и интерес к звуковой палитре самого инструмента. В композициях стараюсь создать эффект, передающий ту же самую эмоцию, которую имел в виду композитор, но только на другом инструменте - на мандолине. А в поездках я встречаю множество людей, соприкасаюсь с разными национальными культурами и ментальностями. Все это невероятно помогает и обогащает мое внутреннее сознание. Каждый день приносит новые краски и настроения. Эти чувства необходимо ценить и радоваться любому мгновению жизни. То же самое происходит и в творчестве, говорит известный израильский музыкант, лауреат международных конкурсов Ави Авиталь, который известен своим исполнением на мандолине барочной и народной музыки, большая часть которой изначально была написана для других инструментов.

Ави Авиталь - первый солист на мандолине, номинированный на престижную международную премию "Грэмми". Страстный и харизматичный в живом исполнении, по мнению мировых СМИ, он является главным вдохновителем возрождения репертуара для мандолины.

Его концерт прошел в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, организованный концертным агентством Premier LTD при поддержке посольства Израиля в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вечер был посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.

Среди гостей вечера были представители культуры и науки, общественных организаций и дипломатических миссий в Азербайджане. Посол Израиля Джордж Дик отметил, что выступление Ави Авиталя в Баку совместно с азербайджанскими музыкантами является очередным мостом между странами, взаимообогащает искусство наших народов.

Ави Авиталь исполняет произведения широчайшего репертуара и славится оригинальным подходом к составлению программ. В частности, исполняет на мандолине композиции Баха, Вивальди и других великих композиторов. Помимо классики, интересы Ави затрагивают столь разные жанры, как рок, клезмер, джаз, марокканская еврейская религиозная музыка. С большим успехом гастролирует по миру, регулярно выступает на лучших сценах, среди которых Карнеги-холл и Линкольн-центр в Нью-Йорке, Национальный центр исполнительских искусств в Пекине, Берлинская филармония и др. Играл под управлением всемирно известных дирижеров Зубина Мета, Кента Нагано, Осмо Вянскя, Ютака Садо, Джонатана Коэна, Николаса Макгигана, Омера Меира Веллбера, Тони Копмана, Джованни Антонини и др. Сотрудничает с лучшими оркестрами Швейцарии, Великобритании, США, Италии, Германии, Франции, Израиля, Нидерландов, Японии, Норвегии и т.д.

Выступление в Баку прошло в сопровождении Baku Chamber Orchestra под управлением главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова. Коллектив оркестра состоит из молодых талантливых музыкантов, лауреатов международных конкурсов, с успехом выступал в Турции, Италии, Франции, Греции, Бельгии и Узбекистане. Вечер прошел под овации зрителей, которые смогли насладиться великолепием классической музыки.

Фото и видео - Кямран Багиров.

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