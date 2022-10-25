Мировое турне постановки "Эпос братства" начнется с Азербайджана

В Азербайджане 17-22 декабря будет представлена историческая театрально-танцевальная постановка "Qardaşlıq Dastanı" (Kardeşlik Destanı/Эпос братства). Постановка будет представлена при поддержке министерства культуры Азербайджана и Бакинского филиала Института Юнуса Эмре.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказали на пресс-конференции, посвященной проекту, руководитель Бакинского филиала Института Юнуса Эмре Сельчук Каракылыч и генеральный менеджер Umya Medya Валех Ализаде.

По словам Сельчука Каракылыча, посредством театрального искусства, хореографии, киноискусства постановка знакомит зрителей с богатым культурным наследием и историей братских Азербайджана и Турции.

Он сказал, что "Qardaşlıq Dastanı" - историческое повествование, поставленное усилиями более 100 турецких и азербайджанских танцоров и театральных актеров.

Валех Ализаде подчеркнул, что проект производства Alagöz Kültür Sanatın под художественным руководством Серхата Турака и при организации ООО "Umya Az" (Umya Medya-Türkiyə) начинает мировое турне с Азербайджана.

"Проект "Qardaşlıq Dastanı" начинает мировое турне именно с Азербайджана. В Баку показ состоится 20, 21, 22 декабря на сцене Дворца Гейдара Алиева, 17 и 18 декабря - в Гянджинской государственной филармонии. После демонстрации постановки в Азербайджане мы планируем в 2023 году представить проект в Мексике, Германии, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Катаре, странах Северной Европы и т.д", - сказал он.

По словам Ализаде, постановка "Qardaşlıq Dastanı" охватывает несколько эпох и завершается повествованием о 44-дневной Отечественной войне.

"Постановка состоит из двух актов и 12 сцен. Наряду с театральными и хореографическими номерами, на экране будет демонстрироваться фильм, отражающий исторические события", - добавил Ализаде.

Отметим, что впервые постановка "Qardaşlıq Dastanı" была продемонстрирована в 2021 году в Турции - в Стамбуле, Анкаре, Измире, Конье и других крупных городах.