Азиза Мустафазаде провела мастер-класс в школе имени Вагифа Мустафазаде

Всемирно известная джазовая исполнительница, пианистка и композитор, народная артистка Азербайджана Азиза Мустафазаде провела мастер-класс в Детской школе искусств № 2 имени Вагифа Мустафазаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Интересно, в мастер-классе также принял участие сын Азизы Мустафазаде, внук легендарного Вагифа Мустафазаде Рамиз Хан, который будет задействован в концертной программе.

Напомним, что в Бакинском конгресс-центре 30 октября в 20.00 состоится концерт Азизы Мустафазаде, организованный 33Event и İticket production. На концерте будет представлена презентация нового альбома, прозвучат джазовые, мугамные и вокальные композиции, а также полюбившиеся публике хиты Laçın, Qaçma gözəl, Take Five и многие другие.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на https://iticket.az/ru/events/concerts/aziza-mustafazade.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az

Азиза Мустафазаде родилась в 1969 году в семье прославленного азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде. В 1986 году на Международном джазовом фестивале в Тбилиси была удостоена золотой медали, которая стала достойным началом ее творческой деятельности. В возрасте всего лишь 17 лет она выигрывает конкурс пианистов имени Телониуса Монка в Вашингтоне. С 1990 года живет в Германии. Ее имя вместе с именем отца Вагифа Мустафазаде включено во Всемирную энциклопедию джаза, составленную еще в 90-х годах в США. В Европе ее называют "Восточной дивой", "Шехерезадой у рояля", "Принцессой джаза". После концерта в 1997 году в "Куин Элизабет Холл" она была удостоена титула "Королевы джаза", который сохраняет за собой до сих пор. Творчество лауреата международных конкурсов и фестивалей Азизы Мустафазаде представляет собой смесь классики, джаза и азербайджанских народных мотивов. Несколько альбомов исполнительницы были распроданы многомиллионными тиражами. С концертами выступала во многих странах мира.