В Азербайджане снимут многосерийный телевизионный фильм про Атабеков

Впервые в Азербайджане будет снят многосерийный историко-художественный телевизионный фильм, сообщили в отделе связей с общественностью и социальных медиа ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend сериал, который будет демонстрироваться на телеканале AzTV, будет состоять из двух сезонов. Первый сезон выйдет под названием "Atabəylər: Şəmsəddin Eldəniz" (Атабеки: Шамсаддин Эльдениз).

Съемки сериала пройдут в партнерстве с министерством культуры Азербайджана. Первый сезон будет состоять из 24 серий. В кинопроекте будут представлены образы Шамсаддина Эльдениза, Момине Хатун, Мухаммеда Джахана Пехлевана, Гызыл Арслана, Низами Гянджеви, Насреддина Туси, Аджеми Нахчывани, Султана Санджара и других.

К работе над проектом будет подключена группа специалистов Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Съемки многосерийного телевизионного фильма поручены продакшну "Şahdağfilm", сформированному из специалистов в области кино, работающих как в Азербайджане, так и в Турции.

Творческий состав "Şahdağfilm" несколько раз участвовал в тренингах в Турции, на которых состоялся обмен опытом с представителями кинокомпаний "Bozdağ Film" и "Akli Film", выпускающих известные исторические фильмы. Учитывая большой опыт специалистов из Турции в этом направлении, была достигнута предварительная договоренность о совместной работе над предстоящем проектом.

Отметим, что в связи с работой над сериалом на AzTV состоялась встреча, в которой приняли участие председатель ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Ровшан Мамедов, руководитель проекта сериала Сарвар Байрамов, генеральный директор Института истории НАНА Керим Шукюров, соучредители "Şahdağfilm", доктор экономических наук, профессор Алибала Магеррамзаде и вице-президент Американской торговой палаты в Азербайджане Ильгар Мехти, члены команды сценаристов Туфан Бора, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Хикмет Бабаоглу, известный писатель Варис Йолчуев.

На мероприятии Ровшан Мамедов отметил, что предстоящий проект войдет в историю Азербайджана как первый исторический многосерийный художественный телевизионный фильм.