Анар вновь избран председателем Союза писателей

Народный писатель Анар в очередной раз избран председателем Союза писателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня состоялся XIII съезд Союза писателей Азербайджана.

В рамках съезда, проведенного в Академическом Национальном драматическом театре, состоялись выборы на пост председателя Союза.

Отметим, что Анар является председателем Союза писателей с 1987 года.