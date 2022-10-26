https://news.day.az/culture/1506636.html Анар вновь избран председателем Союза писателей
Анар вновь избран председателем Союза писателей
Народный писатель Анар в очередной раз избран председателем Союза писателей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня состоялся XIII съезд Союза писателей Азербайджана.
В рамках съезда, проведенного в Академическом Национальном драматическом театре, состоялись выборы на пост председателя Союза.
Отметим, что Анар является председателем Союза писателей с 1987 года.
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