В центре мугама прошел концерт Cadenza Contemporary Orchestra

В Международном центре мугама прошел концерт оркестра Cadenza Contemporary Orchestra (художественный руководитель - композитор Туркар Гасымзаде) и пианиста Закира Асадова под названием "Возвращение к Баху", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Иоганн Себастьян Бах (1685 - 1750) - великий немецкий композитор, органист, капельмейстер, музыкальный педагог, создавший больше 1000 музыкальных произведений. Он жил в эпоху барокко и в своем творчестве обобщил все, что было характерно для музыки своего времени. Бах писал во всех имевшихся в 18-м веке жанрах, за исключением оперы. Сегодня произведения этого мастера полифонии и виртуозного органиста слушают в самых разных ситуациях - настолько они многообразны. В его музыке можно найти простодушный юмор и глубокую скорбь, философские размышления и острейший драматизм. Интерес к его музыке не только не угасает, но возрастает со временем, хотя прошло уже более 270 лет со дня его смерти.

На вечере прозвучали три произведения f-moll, E-dur, d-moll, написанные композитором в последние годы жизни в Лейпциге. Искренняя и эмоциональная игра музыкантов, полная лиризма и экспресиии, погружала зрителей в атмосферу той эпохи, придавала душевное спокойствие. Это было настоящее возвращение к Баху в вечернем Баку...