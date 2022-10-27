Азербайджанский фильм представлен на кинофестивале в Швейцарии

На XVI кинофестивале Cinema Guerfeld в швейцарском городе Базель представлен полнометражный художественный фильм азербайджанского режиссера Ильгара Наджафа "Гранатовый сад".

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, экранное произведение, показ которого состоялся при поддержке объединения "Друзья Азербайджана", вызвало интерес у швейцарских зрителей. Специально для этого фестиваля объединение подготовило немецкие субтитры к фильму.

Отметим, что на фестивале Cinema Guerfeld, совместно подготовленном диаспорскими организациями и швейцарцами, зрителям демонстрируются фильмы в оригинальном звучании с немецкими субтитрами.

В рамках презентации фильма проживающая в Швейцарии известная танцовщица Мария Хан Хойская исполнила азербайджанскую народную песню "Сары гялин". Ей аккомпанировала швейцарский музыкант Иветта Баум.

Председатель объединения "Друзья Азербайджана" Арзу Алиева Бодмер сказала, что возглавляемая ею организация с 2014 года ежегодно принимает участие в этом фестивале и гордится тем, что представляет азербайджанские фильмы швейцарцам.

В рамках мероприятия были также продемонстрированы блюда азербайджанской кухни.