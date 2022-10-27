В следующем году в Шуше пройдет международный кинофестиваль тюркского мира "Деде Горгуд".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Мисбах Демирджан.

"Мы поставили перед собой цель создать в рамках фестиваля основу для совместного производства, награждения новых фильмов в рамках конкурса и объединения министров тюркоязычных стран. Мы проведем третий фестиваль, который организовали в этом году в Бурсе, культурной столице тюркского мира, в следующем году в азербайджанском городе Шуша. Это создаст основу для превращения нашего общего наследия в совместное производство", - сказал заместитель министра.

Продолжается подготовка к кинофестивалю тюркского мира "Деде Горгуд", который в этом году пройдет в Бурсе во второй раз с 1 по 5 ноября. Ахмет Мисбах Демиркан, который рассказал о фестивале, сказал, что как министерство они работают над сохранением, защитой и передачей материального и нематериального культурного наследия будущим поколениям. "Фестиваль, который будет организован под эгидой Министерства культуры и туризма Турции при поддержке многих учреждений и организаций, в том числе муниципалитета Беюкшехир Бурсы, соберет многих кинематографистов и деятелей культуры из тюркоязычных стран и сообществ".

Отметим, что в фестивале примут участие 22 специалиста в области кино из Азербайджана, 43 из Узбекистана, 23 из Кыргызстана, 21 из Казахстана, 5 из Туркменистана и 17 из автономных республик. На фестиваль также приглашены около 200 гостей, среди которых известные продюсеры, режиссеры, сценаристы и актеры тюркской киноиндустрии.