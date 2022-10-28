В Баку выступил легендарный балет Игоря Моисеева

Во Дворце имени Гейдара Алиева состоялся концерт легендарного Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Концерт представлен в рамках культурной программы XV Веронского евразийского экономического форума в Баку.

В фойе была представлена фотоэкспозиция выступлений коллектива во время гастролей в разных странах.

Ансамбль не впервые выступает в Баку и каждый раз с большим успехом. В этом году коллективу исполняется ровно 85 лет. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева - хореографический ансамбль народного танца, созданный в 1937 году хореографом и балетмейстером Игорем Моисеевым. Является первым в мире профессиональным хореографическим коллективом, который занимается художественной интерпретацией и популяризацией танцевального фольклора народов мира.

В юбилейную программу вошли хореографические номера, в которых отображены культура, обычаи и традиции народов России, Беларуси, Греции, Аргентины, Китая, Мексики, Венесуэлы, Венгрии и других стран, ставшие мировой классикой. Особый интерес вызвал азербайджанский танец "Чобаны", который входит в репертуар коллектива с 1959 года.

В завершение художественный руководитель, директор, народная артистка России, лауреат Премии Правительства РФ Елена Щербакова выразила признательность за теплый прием.