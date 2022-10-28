Лучшие итальянские фестивальные фильмы в Баку

В Киноцентре "Низами" в Баку проходит показ лучших итальянских фестивальных фильмов N.I.C.E. (New italian cinema event), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект реализуется в рамках культурной программы 15-го Веронского Евразийского экономического форума, проходящего в Баку 27-28 октября.

На открытии показов присутствовали президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико, директор N.I.C.E. Вивиана дель Бьянко и режиссер Алессандро Капитани.

Отметим, что N.I.C.E. уже более 30 лет знакомит зрителей по всему миру с новинками итальянского кинематографа. В программу отбираются лучшие киноленты, снятые в Италии в предыдущий год.

В программу фестивальных фильмов N.I.C.E. в Баку вошли картины "Эннио. Маэстро", "I nostri fantasmi" (Наши призраки), "Gli anni belli" (Лучшие годы), "Il silenzio grande" (Великая тишина).

Картины демонстрируются с азербайджанскими субтитрами.