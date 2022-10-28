EMIN выступит в Баку с сольным концертом

Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) 15 декабря выступит с традиционным зимним концертом во Дворце Гейдара Алиева, как передает Day.Az об этом сообщает Trend.

Певец исполнит любимые лирические композиции публики, свои танцевальные хиты, а возможно даже представит что-то новое.

Одно можно сказать точно - всем, кто в этот декабрьский вечер посетит концерт EMINа, прекрасное настроение точно гарантировано!