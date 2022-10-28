100-летие со дня рождения Фикрета Амирова отметят в штаб-квартире ЮНЕСКО

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, общественного деятеля Фикрета Амирова, и по соответствующему Распоряжению Президента Ильхама Алиева проводится ряд мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. Как известно, 100-летие со дня рождения Фикрета Амирова включено в программу юбилеев ЮНЕСКО на 2022-2023 годы и будет отмечаться на международном уровне в рамках 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая пройдет в Париже с 9 по 24 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 3 ноября в концертном зале штаб-квартиры ЮНЕСКО во французской столице пройдет музыкальный вечер, посвященный 100-летнему юбилею Фикрета Амирова. Организаторы мероприятия - Министерство культуры Азербайджанской Республики и ЮНЕСКО.

На концерте выступят Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством народного артиста Азербайджана, дирижера Фахреддина Керимова, народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли, заслуженные артисты Сабина Асадова, Бабек Нифталиев, молодые певцы Сельджан Насибли, Орхан Джалилов. В концертную программу вошли такие произведения композитора, как "Азербайджанское каприччио", "Гюлистани Баяты-Шираз", "Азербайджанская сюита", "Концерт на арабские мотивы для фортепиано с оркестром", созданный Фикретом Амировым в соавторстве с Эльмирой Назировой и др.