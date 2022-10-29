В Баку отметили 100-летие со дня рождения Фикрета Амирова

В Оперной студи при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся торжественный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося композитора, народного артиста СССР и Азербайджана, лауреата государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера высших государственных орденов Советского Союза Фикрета Амирова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мировую историю музыкальной культуры XX века Фикрет Амиров вошел как великий мастер соединения музыкальных традиций современности и национального культурного наследия. Фикрет Амиров написал большое количество произведений в разных жанрах - оперы, симфонические произведения и мугамы, концерты для скрипки и фортепиано. В своем творчестве композитор активно использовал азербайджанские народные мелодии и ритмы, мугам, импровизацию, органично сочетая их с вариационным и полифоническим развитием.

Фикрет Амиров - композитор, оставивший нам удивительный мир красок, настроений, впечатлений, открытий и бесконечной любви к своему народу и родной земле.

Этот удивительный мир был представлен в концертной программе под названием "Жизнь во имя музыки", организованной директором театра "СтолицА"РТ, вице-президентом Бакинского клуба авторской песни Баку Вафой Мамедовой при поддержке Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Русского дома в Баку и Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Со словами благодарности к присутствующим обратилась дочь Фикрета Амирова - Севиль.



На вечере выступили заслуженные артисты Азербайджана Джамиля Керимова, Алексей Милтых, Сахиб Пашазаде, Наргиз Алиева, лауреаты международных конкурсов и фестивалей Амина Зульфугарова, Нигяр Гасанова, Махир Тагизаде, Азиза Агазаде, Адиль Ахундов, Джамаля Абдинзаде, Наиля Хасиева, Фяган Гасанлы, Самир Самедов, Фатима Халафова, хор "Sabah" (художественный руководитель и дирижёр Дмитрий Бабаев).

Выступления артистов сопровождались овациями зрителей.