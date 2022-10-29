В Швейцарии показали азербайджанский фильм "Гранатовый сад"

На XVI кинофестивале Cinema Guerfeld в швейцарском городе Базель состоялся показ художественного фильма Ильгара Наджафа "Гранатовый сад" (Nar Bağı, Pomegranate Orchard), организованный объединением "Друзья Азербайджана", сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Фильм, который был представлен с немецкими субтитрами, вызвал интерес швейцарских зрителей. Отметим, что на фестивале Cinema Guerfeld, совместно подготовленном с диаспорскими организациями, зрителям демонстрируются фильмы в оригинальном звучании с немецкими субтитрами.

Председатель объединения "Друзья Азербайджана" Арзу Алиева Бодмер сказала, что возглавляемая ею организация с 2014 года ежегодно принимает участие в этом фестивале и гордится тем, что представляет азербайджанские фильмы швейцарцам. На вечере наша соотечественница из Швейцарии танцовщица Мария Хан Хойская представила народную песню "Сары гялин" под аккомпанемент Иветты Баум. Гостей также угостили блюдами азербайджанской кухни.

"Гранатовый сад" - драма, рассказывающая об истории одной семьи. После 12-летнего отсутствия главный герой возвращается в родной дом, где живет его семья. Но после долгой отлучки ничто уже не будет как прежде...

"Гранатовый сад" - фильм совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании "Buta Film", снят в 2016 году по заказу Министерства культуры Азербайджана. Режиссер-постановщик - Ильгар Наджаф, авторы сценария - Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебо, оператор-постановщик - Айхан Салар, художник-постановщик - Рафиг Насиров, композитор - Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер - Акиф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф. В ролях: Гурбан Исмайлов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев и другие.

"Nar bağı" с успехом был представлен на кинофестивалях в Бельгии, Болгарии, Турции, Иране, России, Германии, Беларуси, Австралии, Казахстане, Чехии, США, Таджикистане и других странах. В 2017 году фильм был включен в лонг-лист претендентов на кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".