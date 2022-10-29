Первый снег в освобожденном городе Шуша в работах Мирнаиба Гасаноглу

В Национальном музее истории Азербайджана состоялось открытие фотовыставки, посвященной жемчужине Карабаха - городу Шуша под названием "Azad Şuşanın ilk qarı" (Первый снег освобожденного города Шуша), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На мероприятии минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Исполнительный директор музея, доктор исторических наук, доцент Фархад Джаббаров, отметив важное значение экспозиции, выразил признательность автору работ - известному фотохудожнику, сотруднику музея Мирнаибу Гасаноглу.

Также Фархад Джаббаров проинформировал гостей мероприятия о предстоящей выставке, посвященной городу Шуша, церемония открытия которой ожидается в ближайшее время. В ее экспозиции будут представлены образцы из богатой коллекции музея.

Далее Мирнаиб Гасаноглу рассказал об экспонируемых фотоработах и о своем первом визите в город Шуша после освобождения его от оккупации. Данный визит состоялся в декабре 2020 года при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Гасаноглу добавил, что на выставке представлено более 50 фотографий, сделанных в декабре 2020 года в освобожденном от оккупации городе Шуша.