В Баку отметили юбилей Имруз Эфендиевой

В Концертном зале имени Узеира Гаджибейли Союза композиторов Азербайджана (СКА) состоялось мероприятие, посвященное творческой деятельности известного музыковеда и педагога, заслуженного деятеля искусств, доктора искусствоведения, профессора, члена Правления СКА Имруз Эфендиевой. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе СКА.

Творческая и научная деятельность Имруз Эфендиевой началась в 60-е годы прошлого столетия. Сразу после окончания Азербайджанской государственной консерватории имени У.Гаджибейли (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли (БМА) она поступила в аспирантуру Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), где свои исследовательские интересы направила на изучение песенного творчества отечественных композиторов.

Результатом этой работы стала защита в 1982 году диссертации на тему "Азербайджанская советская песня". В то же время статьи музыковеда стали публиковаться в авторитетных журналах и научных сборниках, которые, как и выступления на международных симпозиумах, принесли ей известность не только в республике, но и за ее пределами.

В 1999 году увидела свет монография Имруз Эфендиевой "Васиф Адыгезалов", принадлежащая к числу весомых трудов отечественной музыкальной науки.

Многолетняя работа над изучением творчества этого композитора вылилась впоследствии в докторскую диссертацию, защита которой в 2005 году стала венцом ее научной деятельности.

В этом году исполнилось 60 лет педагогической деятельности Имруз Эфендиевой.

Основные этапы жизни и деятельности ученого нашли отражение в книге "Жизнь, прожитая в музыке", представляющей собой библиографическое издание.

Торжественное мероприятие, посвященное 85-летнему юбилею Имруз Эфендиевой (прим. - не состоявшееся в 2020 году ввиду ограничений, вызванных пандемией), открыла председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Фирангиз Ализаде, которая отметила, что неутомимая деятельность одного из старейших членов Союза - Имруз Эфендиевой вызывает безграничное уважение и приветствие.

"Многогранная работа Эфендиевой включает в себя несколько направлений - научную, педагогическую и музыкально-просветительскую деятельность. За прошедшие годы ею издано множество книг и статей, посвященных актуальным проблемам национального музыковедения, творчеству различных композиторов и исполнителей. С интересом читаются работы Имруз Эфендиевой, посвященные Огтаю Зульфугарову, Эмину Сабитоглы, Васифу Адыгезалову, Севде Ибрагимовой, Тельману Гаджиеву, Рашиду Бейбутову и другим.

Эфендиева активно участвует во всех мероприятиях Союза, выступает на конференциях и круглых столах", - подчеркнула Ализаде.

"Слово о моем дорогом учителе" - так озаглавила свое выступление заслуженный деятель искусств Азербайджана, секретарь СКА, профессор Земфира Гафарова. Об искренней и полной самоотдаче, верности Имруз Эфендиевой своей профессии говорила член-корреспондент НАНА, доктор искусствоведения, профессор Рена Мамедова.

Тему "Научно-исследовательские труды Имруз Эфендиевой, посвященные детской музыке" осветила заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Мехрибан Ахмедова. "Значение изданных Имруз Эфендиевой "Секвенций" в изучении принципов национальной гармонии" было отражено в выступлении музыковеда Раи Аббасовой.

О педагогической деятельности Имруз Эфендиевой рассказала доктор философии по искусствоведению, доцент БМА Мехпара Рзаева. От профессорско-преподавательского состава БМА с поздравлением к юбиляру также обратился литературовед, профессор Тарлан Гулиев.

Прекрасным дополнением к выступлениям стала демонстрация на мероприятии слайд-шоу, содержащего многочисленные фотоматериалы, отражающие интересные моменты жизненного и творческого пути известного музыковеда.

В музыкальной части мероприятия принял участие Хор студентов БМА под управлением хормейстера Дмитрия Бабаева. В исполнении хора прозвучала песня Фикрета Амирова "Mən səni araram" и народная песня "Almanı atdım xarala". Завершила вечер блестящая концертная пьеса Тофига Гулиева "Лезгинка", исполненная на фортепиано студентом БМА Нариманом Мaсимовым.

Имруз Эфендиева выразила признательность всем участникам мероприятия и поблагодарила Союз композиторов за прекрасную организацию вечера.