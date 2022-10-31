Ошеломляющий успех балета "Лебединое озеро" в исполнении звёздного дуэта

29 октября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся один из самых красивых классических балетов "Лебединое озеро" П.И.Чайковского, по праву входящий в сокровищницу музыкально-театрального наследия. Для исполнения главных партий были приглашены звезды балета Государственного театра оперы и балета "Астана-опера" - Заслуженные деятели культуры Казахстана, лауреаты международных конкурсов артистов балета Айгерим Бекетаева (партия Одетты-Одилии) и Еркин Рахматуллаев (партия принца Зигфрида).

Сюжет балета основан по мотивам романтической немецкой легенды о прекрасной девушке, превращённой в белого лебедя, наряду с блестящей музыкой П.И.Чайковского и драматургии спектакля, в которой чередуются реальные и фантастические картины. Спектакль собрал большую зрительскую аудиторию и прошел с ошеломляющим успехом.

Как передает Day.Az зрители высоко оценили высокий профессионализм Айгерим Бекетаевой, который сказывался не только в технике, но и проникновением в психологически сложный образ в так называемой "двойной" партии - королевы Белых лебедей Одетты и её чёрного двойника Одиллию, блистательно исполнив как Адажио "белого" первого акта, так и изумительное по красоте "чёрное" Па-де-де второго акта. Она произвела на зрителей сильное впечатление своей удивительной пластикой, высочайшей техникой и артистизмом. А также великолепное выступление Е.Рахматуллева в партии Зигфрида - образ, проходящего через испытания, страдания, борющегося за свою любовь, и который является одним из самых содержательных и сложных в классическом наследии танцевальных мужских образов.

Выступления артистов балета проходили под нескончаемые аплодисменты и возгласы "браво"!

В постановке были также задействованы ведущие солисты Азербайджанского театра оперы и балета - заслуженные артист республики Самир Самедов, Анар Микаилов, Макар Ферштандт, Джамиля Керимова, Эльмира Сулейманова, солисты Аян Эйвазова, Тимур Одушев и др. С большим профессионализмом и вдохновением спектаклем дирижировал главный дирижер театра, Заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

Высокий уровень исполнительского искусства и постановочной культуры спектакля позволила вновь утвердить творческий имидж Театра Оперы и Балета среди театральной общественности и ведущих критиков. Это результат ежедневной кропотливой работы, как руководства, так и труппы театра, которые стараются поддерживать высокий профессиональный уровень как премьерных, так и "рядовых" спектаклей, тем самым подтверждая высокий имидж одного из ведущих театров нашей столицы.