Фильм «Шуша, вершины гор твоих в тумане» будет представлен на английском языке

Общественное объединение культурных связей "Негаснущий факел" при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики завершило реализацию проекта "История Шуши на английском языке".

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщила председатель общественного объединения Шахла Нагиева.

Она отметила, что ранее общественное объединение культурных связей "Негаснущий факел" при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики подготовило художественно-документальный фильм "Шуша, вершины гор твоих в тумане". Сценарий фильма, снятого при технической поддержке Общественного телевидения, написал Мусаллим Гасанов, режиссер-постановщик - Насими Мамедоглу. Фильм несколько раз транслировался по Общественному телевидению и завоевал симпатии зрительской аудитории.

Общественное объединение также завершило дубляж фильма на английский язык в рамках нового проекта "История Шуши на английском языке".

Английский текст фильма озвучил один из известных телеведущих BBC Дэвид Сойс.

В преддверии Дня Победы, 4 ноября, состоится презентация фильма с участием иностранных студентов Университета АДА, дипломатических представителей иностранных государств в Баку.

Кроме того, фильм планируется представить в Соединенных Штатах Америки.