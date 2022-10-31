В Баку отметили Международный день музыки

В Баку состоялся концерт, посвящённый Международному дню музыки, который отмечается ежегодно 1 октября с 1975 года по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.



В программе концерта, подготовленной доктором философии по искусствоведению, старшим преподавателем Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Алёной Инякиной, прозвучали классические и современные эстрадные произведения Фикрета Амирова, Рауфа Гаджиева, Саида Рустамова, Джоаккино Россини, Василия Соловьева-Седого.



В мероприятии, прошедшем в Русском доме в Баку, приняли участие организатор вечера Алёна Инякина, преподаватели, музыканты, студенты и выпускники БМА - солистка Симфонического оркестра Азербайджанского государственного телевидения и радио имени Ниязи Лала Мухтарова, концертмейстеры Диляра Керимова и Ульвия Алиева, исполнители Аминат Ахмедова, Наргиз Мамедова, Атефе Гаребаги, Гюльзар Гусейнова, Владимир Поляков, а также заслуженный артист Антон Ферштандт, артисты Государственной хоровой капеллы Фархад Алекперов и Камилла Иманова, юная артистка Алиса Заяц. Специальным гостем стала солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера", заслуженная артистка Эльнара Мамедова.

"Этот праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами, с участием лучших артистов и художественных коллективов, звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. Международный день музыки также олицетворяет идею сближения и дружбы между народами, взаимного обогащения культур, ведь язык музыки интернационален и понятен всем", - отметила Алена Инякина.

На вечере в исполнении Алены Инякиной и Лалы Мухтаровой также состоялась премьера пьесы Макса Рихтера "Ноябрь". В заключение участникам вечера от руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирека Зиннурова были вручены благодарственные дипломы.

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