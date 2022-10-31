"Азербайджанфильм" объявил о проведении конкурса кинопроектов "START-2023"

Киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы объявила о проведении конкурса кинопроектов "START-2023", сообщили Day.Az в пресс-службе киностудии.

На конкурс принимаются полнометражные и короткометражные художественные, короткометражные анимационные кинопроекты.

Конкурс проводится в целях поддержки творческих людей, работающих в сфере отечественного кинематографа, стимулирования молодых режиссеров и привлечения новых имен в кинематограф. Он предназначен для режиссеров, которые хотят снять свой дебютный (первый или второй) фильм. Конкурс не имеет жанровых и тематических ограничений.

Заявки принимаются с первого ноября 2022 года по 31 января 2023 года. Заявку необходимо отправить на адрес электронной почты [email protected] Более подробно ознакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Победителей определит экспертный совет, созданный при киностудии, они будут объявлены в начале апреля 2023 года.

Ожидается, что кинопроекты-победители будут запущены в производство на киностудии в ближайшие несколько лет.