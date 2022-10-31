В Баку отметили 100-летие Фикрета Амирова

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостями мероприятия, которое организовано в рамках цикла дневных концертов Филармонии, стали профессорско-преподавательский состав и студенты Азербайджанского государственного экономического университета.

Перед концертом со вступительным словом выступила народная артистка Азербайджана, профессор Захра Гулиева, которая проинформировала гостей о программе мероприятия.

На концерте под управлением народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова выступил Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли. В программе были исполнены произведения Фикрета Амирова.

Сначала оркестр представил вниманию слушателей симфоническую сюиту "Азербайджан". Красота оркестровых красок и жанровое многообразие произведения Фикрета Амирова покорили слушателей.

Далее прозвучал симфонический мугам "Гюлистан-Баяты-Шираз", написанный композитором в 1971 году. Это третье произведение Фикрета Амирова в данном жанре, созданное им спустя долгие годы после первых двух - "Шур" и "Кюрд-овшары", которые получили широкое признание. Солисткой выступила заслуженная артистка Азербайджана Сабина Асадова, голос которой словно обволакивал публику, открывая таинство этого удивительного произведения.

Концерт для фортепиано с оркестром на арабские темы (Фикрет Амиров и Эльмира Назирова) вместе с оркестром исполнил народный артист СССР и Азербайджана, известный пианист, композитор Фархад Бадалбейли. Музыкант продемонстрировал неповторимую манеру исполнения и насыщенное звучание. Выступление Фархада Бадалбейли никого не оставило равнодушным.

Концертная программа была встречена публикой оглушительными аплодисментами.

Отметим, что дневные концерты, проводимые Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, в основном предназначены для студентов. Посещая их, студенты различных высших учебных заведений получают возможность более близко познакомиться с классической музыкой. Данные концерты играют большую роль в воспитании молодого поколения, формировании его мировоззрения, сохранении наших национальных ценностей.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

Фото - Сеймур Исмаилов