В Баку прошел творческий вечер Мелекханым Эйюбовой

В Международном центре мугама в Баку прошел творческий вечер известной исполнительницы мугама, профессора, народной артистки Азербайджана Мелекханым Эйюбовой, сообщает Day.Az.

Мероприятие организовано Международным центром мугама, Институтом фольклора Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Фондом Хана Шушинского. Среди гостей вечера были видные деятели науки, культуры и искусства.

В начале мероприятия заведующий музыкальным сектором отдела искусства и нематериального культурного наследия министерства культуры Азербайджана Вугар Гумбатов передал народной артистке поздравительное письмо министра культуры Азербайджана Анара Керимова.

Гумбатов также вручил ханенде поздравительное письмо посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу.

После официальной части мероприятия ведущий вечера - главный режиссер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев рассказал о творческом пути народной артистки.

Директор Института фольклора НАНА, академик Мухтар Иманов, секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, народные артисты Алим Гасымов, Мансум Ибрагимов, Сакина Исмаилова и другие поздравили Мелекханым Эйюбову, отметили ее вклад в национальное музыкальное искусство Азербайджана.

Вечер запомнился яркими музыкальными номерами, дуэтными выступлениями. В ходе концертной программы были представлены выступления мастеров мугама и учеников Мелекханым Эйюбовой.

Ханенде выступили в сопровождении ансамбля народных инструментов имени Ахмеда Бакиханова под руководством народного артиста, исполнителя на таре Мохлета Муслимова.

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