https://news.day.az/culture/1508273.html Армяне украли азербайджанскую песню - ВИДЕО
Армяне украли азербайджанскую песню - ВИДЕО
Армяне украли азербайджанскую песню, сообщает Day.Az.
Как видно из ролика, армяне украли песню композитора Джахангира Джахангирова Zərif gülüşlüm. Музыка написана композитором Джахангиром Джахангировым, слова Ислама Сафарлы.
Напомним, что песню Zərif gülüşlüm исполняли несколько азербайджанских артистов.
Байрам Эльшадов
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