На стенах Музея каменной летописи в Баку представлен 3D mapping, реализованный посольством Германии и QGallery

На стенах Музея каменной летописи в Баку представлен "индустриальный" 3D mapping, реализованный в рамках мероприятий, посвященных 30-летию дипломатических связей между Германией и Азербайджаном, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Проект представлен посольством Германии совместно с художественными галереями QGallery, QGallery Berlin, ОАО Qala Sığorta и ОАО Qala Həyat.

В мероприятии приняли участие представители общественности и дипломатических миссий, деятели культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи. На открытии посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн подчеркнул, что проект стал очередным мостом культуры между странами, имеющими исторические связи.

"Летом 2021 года было объявлено о конкурсе цифрового искусства "Возрожденная архитектура", концепция которого охватила примечательные сооружения, удивительные здания, скрытые городские сокровища, заключающие в себе особую историю. Основное внимание в проекте уделялось освещению построек - 3D маппинг. Отрадно, что конкурс, проводимый в рамках проекта "Сохранение культурного наследия и урбанизации", вызвал большой интерес. Свои проекты присылали местные и иностранные специалисты в области мультимедиа, одаренные студенты, художники и дизайнеры", - отметил Ральф Хорлеманн.

Председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Азербайджана Эмин Мамедов отметил особую значимость проекта.

"На протяжении более десяти лет посольством Германия совместно с художественными галереями QGallery, QGallery Berlin, ОАО Qala Sığorta и ОАО Qala Həyat реализуются культурные проекты, которые вызывают большой интерес общественности. В этом году в честь 30-летия дипломатических связей между Германией и Азербайджаном проекты были более масштабными. Было решено использовать современные цифровые методы в творчестве художников и объявлен конкурс, в котором приняли участие более семидесяти представителей творческих профессий. Международное жюри в середине ноября 2021 года назвало лучшими работы выпускников Азербайджанской государственной академии художеств Ягут Калбалиевой с проектом "Баня Фантазия" и Севиндж Гулиевой с проектом "Музей Каменной Летописи", - отметил Эмин Мамедов.

Техническая имплементация проекта "Баня Фантазия" была проведена 21 июля 2022 года. Техническое исполнение проекта принадлежит OkeyTube (Digital Bohemia).