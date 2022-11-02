"Родина Харыбюльбюль – Шуша" - выставка об истории жемчужины Карабаха

В Национальном музее истории Азербайджана в рамках "Года города Шуша" состоялось открытие выставки "Родина Харыбюльбюль - Шуша", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова, президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли, директор Азербайджанского национального музея искусств, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев, а также представители министерства культуры Азербайджана, общественные деятели, представители науки и культуры.

На мероприятии генеральный директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы отметила, что Победа в 44-дневной Отечественной войне золотыми буквами вписана в историю Азербайджана.

Было подчеркнуто, что доблестная армия Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева добилась большой исторической Победы и азербайджанские земли были освобождены от оккупации.

"Экспозиция "Родина Харыбюльбюль - Шуша" организована в рамках "Года города Шуша". Несколько дней назад в нашем музее также открылась выставка "Первый снег освобожденного города Шуша", на ней представлены фотоработы сотрудника музея, фотографа Мирнаиба Гасаноглу. После освобождения города Шуша от оккупации он посетил его в декабре 2020 года и сделал фотоснимки", - сказала Велиханлы.

В своем выступлении на мероприятии президент НАНА, академик Иса Габиббейли отметил, что в рамках объявленного Президентом Ильхамом Алиевым "Года города Шуша" научные, образовательные и культурные учреждения проводят многочисленные мероприятия, посвященные городу Шуша.

Иса Габиббейли напомнил, что Шуша, объявленная культурной столицей Азербайджана, также объявлена "Культурной столицей тюркского мира" 2023 года.

Было отмечено, что в городе Шуша проводятся большие восстановительные и строительные работы.

Президент НАНА также проинформировал присутствующих о проведенных и планируемых академией мероприятиях в рамках "Года города Шуша". Среди них конференции, издание книг и т.д.

Далее гости ознакомились с выставкой. Подробно об экспонатах, представленных на выставке "Родина Харыбюльбюль - Шуша", рассказал куратор проекта, заведующий отделом научной экспозиции и организации выставок, доктор философии по истории, доцент Сабухи Ахмедов.

"Выставка посвящена городу Шуша - жемчужине Карабаха, городу легендарному. Наш музей посредством своих экспонатов показывает историю города Шуша с момента основания до сегодняшнего дня. Экспозиция состоит из двух частей - в первой мы видим выставку работ фотохудожника Мирнаиба Гасаноглу "Первый снег освобожденного города Шуша". Мирнаиб Гасаноглу был одним из первых фотографов, кто запечатлел город Шуша после освобождения от оккупации. Фотоснимки сделаны в период, когда выпал первый снег в освобожденном от оккупации городе Шуша, поэтому выставка и получила такое название", - подчеркнул он.

По словам Сабухи Ахмедова, вторая, основная, часть выставки "Родина Харыбюльбюль - Шуша" состоит из экспонатов, относящихся к городу Шуша, которые хранятся в музее.

"Это и серебряные ключи от Шушинской крепости, относящиеся к 19 веку, и монеты Карабахского ханства, далее по хронологической последовательности рассказывается вся история города Шуша. Здесь мы показываем известных деятелей - уроженцев города, большое внимание уделено этнографии, мы видим золотые, серебряные украшения, материалы, отражающие торгово-ремесленную жизнь. На выставке отражена история города в советский период, а также в период оккупации - героическая оборона города Шуша во время первой Карабахской войны, освобождение от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны. В экспозиции также представлены личные вещи ставших шехидами воинов, участвовавших в освобождении города Шуша", - сказал Ахмедов.