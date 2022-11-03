Азербайджан примет участие в Театральном фестивале стран СНГ

Представители Азербайджана примут участие в Театральном фестивале стран СНГ "ГИТИС - мастер-класс" в Москве (Россия), сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Театральный фестиваль пройдет с 7 по 14 ноября в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Он соберет на одной площадке представителей театральных школ из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, России и других стран.



В учебном театре ГИТИС свой дипломный спектакль покажет Азербайджанский государственный университет культуры и искусств.

Традиционно мастера и педагоги ГИТИСа проведут лекции и мастер-классы для участников фестиваля по сценической речи, сценическому движению и актерскому мастерству.

Цель мероприятия организаторы видят в укреплении культурного сотрудничества и установлении связей между странами СНГ в сфере театрального образования.

Впервые фестиваль прошёл в ГИТИСе в 2018 году.