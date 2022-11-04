В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили 100-летие со дня рождения Фикрета Амирова

В концертном зале штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже при совместной организации Министерства культуры и постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО было торжественно отмечено 100-летие со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, концерт состоялся в рамках юбилейной программы ЮНЕСКО на 2022-2023 годы.

Перед концертом выступил постоянный представитель при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, который поблагодарил Министерство культуры Азербайджана и руководство ЮНЕСКО за вклад в организацию вечера, посвященного 100-летию со дня рождения Ф.Амирова в рамках двухлетнего периода 2022-2023. Он проинформировал о жизни и творчестве музыкального деятеля азербайджанского народа, выдающегося и любимого композитора Ф.Амирова. Э.Абдуллаев сказал, что симфонический мугам занимает особое место в многообразном творчестве композитора, который родился в Гяндже. Мугам, основной жанр классической народной музыки Азербайджана, в 2008 году включенный в Репрезентативный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО, оказал сильное влияние на творчество Ф.Амирова. Его симфонические мугамы исполнялись в крупнейших концертных залах европейских стран, а также США под руководством самых известных дирижеров мира. Была представлена информация о симфонических мугамах, операх, балетах, камерно-инструментальных и вокальных произведениях, музыкальных комедиях Фикрета Амирова.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по внешним связям и Африканскому приоритету Фирмин Эдуард Матоко приветствовал участников мероприятия от имени генерального директора организации. Он коснулся отношений между нашей страной и ЮНЕСКО и довел до внимания, что данное мероприятие отражает дух культурного наследия, диалога и культурного разнообразия. Было отмечено, что с 1956 года ЮНЕСКО участвует в церемониях, проводимых государствами-членами и ассоциативными членами в целях увековечивания памяти об исторических событиях и выдающихся личностях.

Празднование юбилеев выдающихся личностей, внесший вклад во взаимное обогащение культур, событий, а также исполнение произведений способствует межнациональному взаимопониманию, сближению народов и миру. Своими произведениями Ф.Амиров также внес вклад в пропаганду ценностей ЮНЕСКО.

Затем в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под руководством народного артиста Азербайджана, дирижера Фахреддина Керимова произведения Ф.Амирова исполнили Бабек Нифталиев (ханенде), Сабина Асадова (меццо-сопрано), Сельджан Насибли (сопрано), Орхан Джалилов (тенор). Кроме того, на концерте выступили ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли (фортепиано). Выступления азербайджанских музыкантов сопровождались бурными аплодисментами.

Отметим, что в 2021 году в рамках 41-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже в программу юбилеев всемирной организации на 2022-2023 годы были включены юбилеи двух исторических личностей Азербайджана - 200-летие мецената Г.З.Тагиева (1823-1924) и 100-летие со дня рождения композитора Ф.Амирова (1922-1984), было утверждено празднование этих юбилеев на международном уровне по линии ЮНЕСКО.