В Баку пройдет Пленум молодых композиторов

Союз композиторов Азербайджана (СКА) с 7 по 14 ноября 2022 года проведет Пленум, посвященный творчеству молодых авторов, сообщили Day.Az в пресс-службе СКА.

Проведение Пленума приурочено ко второй годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Отметим, что в СКА деятельности молодых авторов всегда уделяется большое внимание. Их произведения неизменно включаются в программы фестивалей и съездов, проводятся конкурсы по разным музыкальным жанрам, функционирует "Молодежная секция", организуется исполнение произведений не только в нашей стране, но и за рубежом. Так, совсем недавно концерты с участием молодых композиторов состоялись в Берлине (Германия), Париже (Франция), Москве (Россия), а также на фестивале "OperaFirst" в Астрахани (Россия).

Союз направляет внимание молодых композиторов на создание произведений патриотического содержания, отражающих историю и современные реалии жизни нашей страны. Особое место в этом ряду заняли произведения, посвященные славной Победе в 44-дневной Отечественной войне. Именно эти сочинения составят основное содержание предстоящего Пленума.

Старт Пленуму даст симфонический концерт, который состоится 7 ноября в 19.00 на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Здесь впервые будут представлены оркестровые произведения молодых композиторов-лауреатов республиканского конкурса на лучшее патриотическое произведение - симфонические поэмы "Şuşa fəthi" Турала Мамедли, "İnsan" Вугара Мамедзаде, "Qayıdış" Эльвина Гулиева.

Сочинения молодых авторов прозвучат в чередовании с произведениями классиков национальной музыки Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Огтая Зульфугарова.

В концерте примет участие Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Фахреддина Керимова и Государственная хоровая капелла (художественный руководитель - народная артистка Гюльбаджи Иманова).

Продолжат программу Пленума камерные концерты, которые пройдут 10 и 11 ноября в 17.00 в Концертном зале Союза композиторов.

10 ноября будут исполнены камерно-инструментальные произведения, а 11 ноября - камерно-вокальные сочинения молодых композиторов. Здесь будут представлены фортепианная и ансамблевая музыка, романсы.

Пленум охватит также и творчество молодых музыковедов. Им будет предоставлена возможность выступить с докладами на научной конференции, тема которой - "Проблемы и перспективы творчества молодых композиторов Азербайджана". Конференция пройдет 11 ноября в 11.00 в конференц-зале СКА.

Завершится Пленум 14 ноября дискуссией за круглым столом, где состоится откровенный разговор и обмен мнениями о музыке молодых композиторов.