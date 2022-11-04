Азербайджанское ковроткачество вызвало большой интерес в Южной Корее

Директор Азербайджанского национального музея ковра (АНМК), доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова приняла участие в международной конференции, прошедшей в городе Тэгу (Южная Корея), сообщили Day.Az в пресс-службе АНМК.

Ширин Меликова представляла нашу страну на конференции "Ковроткачество: история и красота Шелкового пути", организованной Университетом Кеймён.

На этом международном мероприятии, в котором приняли участие 20 исследователей из США, Италии, Южной Кореи, Австралии, Пакистана, Монголии, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, она выступила с докладом "Ковроткачество в Азербайджане: взгляд из глубины веков".



Меликова рассказала об истории создания и развития искусства ковроткачества в Азербайджане, о его древних традициях, продолжающихся в наши дни, а также об уникальных особенностях ковров, сотканных в разных техниках, ковровых орнаментах и их символике. Она подчеркнула, что ткачи всех регионов нашей страны веками создают роскошные ковры, некоторые из которых хранятся в крупнейших музеях мира, экспонируются на престижных выставках, и что эти образцы искусства отражают самобытное мировоззрение и художественный вкус общества.

Директор АНМК отметила, что Азербайджанский национальный музей ковра был создан с целью защиты, популяризации и развития коврового искусства в нашей стране, описала его богатую, многогранную деятельность, реализованные музеем проекты, а также отметила большое внимание и заботу, уделяемые на государственном уровне этой области.

Ширин Меликова подарила библиотеке Университета Кеймён издания Азербайджанского национального музея ковра.