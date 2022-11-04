В Баку отметили 100-летие со дня рождения Сары Гадимовой

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел вечер, посвященный 100-летию со дня рождения народной артистки Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", ханенде Сары Гадимовой (1922-2005 годы), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие состоялось при поддержке министерства культуры Азербайджана.

В программе концерта в исполнении народных артистов Симары Имановой, Гюльяз Мамедовой, Забита Набизаде, заслуженных артистов Алмаз Оруджовой, Гюлистан Алиевой, Нурии Гусейновой, Закира Алиева, Фируза Сахавета, известных исполнителей Вафы Везировой, Раваны Гурбановой, Шахлы Гамидовой прозвучали народные и авторские песни, теснифы, полюбившиеся слушателям в исполнении Сары Гадимовой.

Исполнители выступили в сопровождении инструментального состава Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста Агаверди Пашаева.

Выступления были встречены публикой с большой теплотой, напомнив зрителям яркие моменты творчества Сары Гадимовой.

Отметим, что Сара Гадимова известна своим уникальным стилем исполнения классических мугамных, народных и авторских композиций. Она прекрасно исполняла такие сложные мугамы, как "Дестгях шур", "Махур-хинди", "Баяты-шираз", "Раст", "Сегях", "Гатар", "Шахназ". Записи ее выступлений хранятся в Золотом фонде государственной телерадиокомпании. Эти жемчужины искусства навсегда останутся яркими образцами нашей национальной культуры. Трудовую деятельность Сара Гадимова начала как солистка Государственной филармонии имени Муслима Магомаева (ныне - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева). В 1978-2003 годах была солисткой объединения "Азконцерт". Также выступала в Театре оперы и балета (ныне - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета), исполняла партии Лейли и Асли.

Сара Гадимова скончалась 12 мая 2005 года после продолжительной болезни.