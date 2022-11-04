Азербайджан подарил миру столько великих музыкальных деятелей

В Азербайджан с гастролями приехала народная артистка России, исполнительница русских народных песен Надежда Крыгина, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Концерты народной артистки пройдут в Баку - 4 ноября на сцене Международного центра мугама и в Гяндже - 5 ноября на сцене Гянджинской государственной филармонии. Надежда Крыгина выступит в сопровождении квинтета солистов Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной.

В беседе с корреспондентом Trend Life Надежда Крыгина призналась, что несмотря на то, что много знает про Азербайджан, приехала в нашу страну впервые.

"Я родилась в Советском Союзе, поэтому, естественно, много знаю про славный Азербайджан и город Баку. С 1981 года работаю на профессиональной сцене и сама удивляюсь, что выступала почти во всех постсоветских республиках, а вот в Азербайджане не была...", - сказала она.

По словам народной артистки России, в силу своей профессии она хорошо знакома с музыкальной культурой Азербайджана.

"Ведь столько великих музыкальных деятелей подарил миру Азербайджан - представителей народной музыки, оперной и эстрадной. Как можно не знать Рашида Бейбутова, Полада Бюльбюльоглу, Муслима Магомаева, я даже произведения его дедушки - Муслима Магомаева-старшего слушала. Ну, и конечно, потрясающая азербайджанская народная музыка. Очень нравится ее мелизматика, красота звучания голосов", - добавила она.

Надежда Крыгина также вспомнила, как несколько раз пересекалась на концертах в России с легендарным исполнителем, народным артистом СССР Муслимом Магомаевым.

"Муслим Магомаев - великий певец, большой артист. Мы с ним разного поколения, но когда я стала работать на профессиональной сцене, конечно, мы пересекались на мероприятиях. Тогда мы, девчонки, восторгались им. Муслим Магомаев, Тамара Синявская были для нас подобно небожителям", - отметила народная артистка России.

Ввиду того, что Надежда Крыгина впервые в Баку, она планирует совершить большую прогулку по городу, ознакомиться с достопримечательностями, посетить памятные места.

"Нас поведут на экскурсию в Ичери шехер. Еще очень хотела бы съездить на море, но мне сказали, что уже холодно. Планов много, главное, чтобы было время", - добавила она.