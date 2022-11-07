В Баку прошел конкурc художественного чтения, посвященный Победе Азербайджана

В Союзе театральных деятелей Азербайджана (СТДА) прошел конкурс художественного чтения "Zəfər Sədası", посвященный второй годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщили Day.Az в пресс-службе СТДА.

Конкурс проведен при организации министерства культуры и Союза театральных деятелей Азербайджана.

На мероприятии присутствовали члены семей шехидов, ветераны 44-дневной Отечественной войны, представители сферы искусства и интеллигенции.

Открыл мероприятие народный артист Азербайджана, заместитель председателя СТДА Гаджи Исмаилов, который отметил, что основная задача проведения конкурса - активизировать творческие процессы в национальном культурном пространстве, повысить интерес к художественному чтению и создать условия для новых творческих поисков.

В конкурсе приняли участие представители 13 театров и одного учебного заведения страны. Конкурс прошел в два этапа. По решению членов жюри из 22 конкурсантов было выбрано 10 участников, они представили свои программы на сцене Союза театральных деятелей. Остальные конкурсанты были награждены дипломами за участие в конкурсе.

По итогам выступлений были определенны победители:

I место - актриса Лянкяранского государственного драматического театра Гюляр Керимова;

II место - актер Нахчыванского государственного музыкального драматического театра Насими Мамедзаде;

II место - актриса Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Рада Насибова;

III место - актриса Азербайджанского государственного театра юного зрителя Халида Шарифова;

III место - актриса Шушинского государственного музыкального драматического театра Ханира Искендерова;

III место - актер Сумгайытского государственного драматического театра Элай Хасыев.

Специальных дипломов членов жюри удостоены Кязым Гасангулиев (Государственный академический национальный драматический театр), Назир Рустамов (Шушинский государственный музыкальный драматический театр), Эльвин Нури (Шекинский государственный драматический театр) и Айдан Багирова (Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).