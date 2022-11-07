В театре Оперы и балета с большим успехом состоялся показ оперы балета "Орфей и Эвридика" К. Глюка

5 ноября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ оперы-балета "Орфей и Эвридика" выдающегося немецкого композитора XVIII века Кристофа Виллибальда Глюка. Спектакль вызвал большой интерес у зрителей и прошел при полном аншлаге.

Премьера оперы "Орфей и Эвридика" состоялась 5 октября 1762 года в Вене. Вместе со своим единомышленником, либреттистом Раньеро да Кальцабиджи, композитор К.Глюк несколько изменил сюжет дневнегреческого мифа. Античные герои предстали перед зрителем как простые смертные с чувствами и эмоциями, присущими обычным людям. Согласно греческой мифологии Орфей почитался как великий музыкант. Этому легендарному герою поклонялись подобно божеству.

Печальная легенда о несчастных влюбленных претерпела множество изменений, однако, только Кристоф Глюк искусно объединил сюжетную структуру произведения с музыкой. Каждая ария оперы отличается красотой и завершенностью, а техника пения стала более естественной и понятной для слушателя. Благодаря Глюку зрители еще раз увидели настоящее торжество любви и верности. Трагическую развязку композитор заменил счастливым завершением. Музыкальное произведение доказывает слушателям, что настоящим чувствам неподвластно ни время, ни расстояние, ни даже смерть.

В целях усиления профессионального уровня спектакля руководством театра на исполнение партии Эвридики была приглашена ведущая солистка Казахского национального театра оперы и балета им. Абая, лауреат международных конкурсов вокалистов Зарина Алтынбаева.

С большим успехом в этот день в спектакле выступили исполнители главных партий - Заслуженные артисты Азербайджана Ильхам Назаров (партия Орфея) и Инара Бабаева (партия Амура), а также солисты балета Сеймур Гадиев (партия Орфея) и Лиана Прага (партия Эвридики).

На высоком профессиональном уровне в спектакле принимали участие артисты хора под руководством главного хормейстера Театра оперы и балета, Заслуженного деятеля искусств Азербайджана Севиль Гаджиевой и артисты балета под руководством Народной артистки республики Камиллы Гусейновой.

Особо хотелось отметить дирижера спектакля - Заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюба Гулиева, который в этот вечер, как и всегда с большим профессионализмом управлял оперой.

Под конец спектакля зрители устроили бурные овации и долго не отпускали солистов и дирижера со сцены, сопровождая возгласами "браво!"

Нигяр Алиева