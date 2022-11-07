Выставка "RƏNG-A-RƏNG" Мир Азера Абдуллаева в Баку

В художественной галерее QGallery (Qız Qalası) представлена персональная выставка члена Союза художников Азербайджана, преподавателя кафедры дизайна Азербайджанской государственной академии художеств Мир Азера Абдуллаева под названием "RƏNG-A-RƏNG" (Цветной), посвященная "Году города Шуша", передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Экспозиция, демонстрируемая на протяжении трех дней, вызывает большой интерес, среди посетителей известные художники, деятели культуры и науки, представители творческой интеллигенции и молодежи.

В основе экспозиции лежат личные истории и переживания автора. Его новые творения являются, с одной стороны, отражением любви к Родине, ее истории, а с другой - знакомством со свойственным автору процессом самопознания, исцеления и самоанализа. Мир Азер - это художник, разрушающий стереотипы. Его работы отличаются динамизмом, в них отображаются его мечты. Смотря на его живописные полотна, чувствуешь тепло и положительную энергетику. Друзья и близкие говорят, что он - "человек-праздник"!

"Я стараюсь, чтобы на моей палитре практически не было черного цвета, хотя иногда его необходимо использовать, потому что он создает контраст. Нашу повседневную жизнь вообще невозможно представить без черного цвета, чтобы она была исключительно радужной и веселой. Однако нельзя зацикливаться на негативном. И будучи оптимистом, проявляю эту черту характера в своих работах. Конечно, творчество человека связано с его душой и внутренним миром. Возможно, столь яркая палитра моих картин является олицетворением моей экспрессивной натуры. В своих работах всегда стараюсь нести людям радость, красоту и положительные эмоции, что проявляется в сочных красках и сюжетах. Главное - никакой отрицательной энергетики", - говорит мастер кисти.

Его жизнь полна красок и впечатлений, потому что он умеет радоваться каждому прожитому дню, а созданные живописные картины являются самым достоверным олицетворением его экспрессивной натуры. А еще зрители говорят, что картины даже обладают лечебным эффектом.

"Мне как автору приятно, когда работы, в каждую из которых я вкладываю частичку своей души, оставляют положительный след у человека, соприкоснувшегося с моим искусством. Я никогда не забуду, как однажды мою работу приобрела одна пожилая американка. Она взяла картину в руки и на ее лице засияла улыбка, она смотрела на работу несколько минут и потом обратилась ко мне со словами: "Знаете, благодаря Вашей картине я проживу еще лет десять. Я смотрю на полотно и мне хочется жить". А женщина на тот момент приближалась к своему восьмому десятку. Для меня, честно говоря, ее слова стали очень большой мотивацией для дальнейших творений именно в красочном жанре".

Мир Азер Абдуллаев не просто художник, а большой патриот. Картины Мир Азера подчеркивают его самосознание и национальную идентичность. Все его творчество пропитано любовью к родному Азербайджану. Так он показывает красоту родной земли, обычаи и традиции своего народа. Его творчество породило уникальное сочетание - синтез национальных элементов и модернизма. Он неустанно идет вперед, ищет что-то новое, совершенствуется и работает над собой, находясь в постоянном творческом поиске. Мир Азер никогда не довольствовался достигнутым, раскрывая свой богатый потенциал на протяжении многих лет. Работы художника находятся в частных коллекциях в США, Дании, Германии, Франции, Австралии, Турции, Ирана, России и других стран мира.

"Мое творчество, что бы я ни делал, всегда несет в себе элемент национального азербайджанского и восточного колорита. Возможно, это заложено во мне генетически. Главное во время творчества, да и по жизни, оставаться честным перед самим собой, с благодарностью лицезреть окружающий мир. Чем шире границы твоего мировоззрения, объемнее твой багаж знаний и глубже осведомленность в разных сферах, тем богаче твой внутренний мир, тем больше у тебя идей, которые хочется показать зрителю, тем больше ты сможешь принести пользы родной земле. Художник должен обладать широчайшим кругозором, а его искусство - это ведь не просто размахивать кисточкой и выплескивать свои эмоции на холст, оно должно давать повод для размышлений, а за рубежом даже способствовать пропаганде национального искусства. Это же просто великолепно, когда и в Европе, и в Азии, и в Америке есть твои картины - чувствуешь себя прямо-таки гражданином мира! Представьте, что утром человек, проживающий в другой стране, просыпается и видит на стене твою работу... И между вами создается незримая связь, которая дарит невероятно положительную ауру".