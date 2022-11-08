https://news.day.az/culture/1509972.html "Они сотворили нечто!": Восхищенные зрители не расходились с вечера азербайджанской музыки в Софии - ВИДЕО
"Они сотворили нечто!": Восхищенные зрители не расходились с вечера азербайджанской музыки в Софии - ВИДЕО
По случаю 8 ноября - Дня Победы в Софии прошёл грандиозный концерт с участием азербайджанских и болгарских исполнителей и артистов.
Как сообщает Day.Az, на концерте звучала азербайджанская национальная музыка в современной аранжировке. Концерт в столице Болгарии прошёл при полном аншлаге.
Отметим, что концерт был организован посольством Азербайджана в Болгарии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре