"Они сотворили нечто!": Восхищенные зрители не расходились с вечера азербайджанской музыки в Софии

По случаю 8 ноября - Дня Победы в Софии прошёл грандиозный концерт с участием азербайджанских и болгарских исполнителей и артистов.

Как сообщает Day.Az, на концерте звучала азербайджанская национальная музыка в современной аранжировке. Концерт в столице Болгарии прошёл при полном аншлаге.

Отметим, что концерт был организован посольством Азербайджана в Болгарии.