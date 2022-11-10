В Чехии состоялась торжественная презентация "Карабахнаме", посвященная Дню Победы Азербайджана

В Праге состоялась торжественная презентация книги "Карабахнаме" члена Союза писателей Азербайджана, Британского поэтического общества и Европейского конгресса литераторов Лейлы Бегим, организованная при поддержке посольства Азербайджана в Чехии, сообщила Trend автор издания, передает Day.Az. Вечер был посвящен Дню Победы Азербайджана - 8 ноября.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Чехии Адыш Мамедов, представители общественности, деятели культуры и науки, дипломатических миссий, азербайджанкой диаспоры.

Посол Адыш Мамедов в выступлении отметил, что Армения, проводящая агрессивную политику против Азербайджана, на протяжении около тридцати лет оккупировав 20 процентов территории страны, разрушила архитектурные и исторические памятники, принадлежащие азербайджанцам, а также города и села, школы и библиотеки, культурные центры, около 750 тысяч человек, проживавших на этих территориях, стали беженцами. Однако, 8 ноября в 2020 года, в результате 44-дневной Отечественной войны доблестная азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом положила конец армянской оккупации, обеспечив терроториальную целостность нашей страны.

По словам главы дипмиссии, оккупация Карабаха не могла не тронуть и азербайджанских писателей и поэтов, выражающих страдания своего народа, своей Родины в художественной форме.

"Изданная на чешском языке книга "Карабахнаме", является плодом душевных переживаний поэтессы Лейлы Бегим за судьбу Родины. Я надеюсь, что чешские читатели, прочитавшие эту книгу, разделят горе и страдания азербайджанского народа в период оккупации армянских агрессоров", - отметил Адыш Мамедов.

Автор книги "Карабахнаме" Лейла Бегим выразила признательность дипломату за инициативу и поддержку в издании книги, рассказала гостям вечера о содержании книги, посвящённой 270-летию культурной столицы Азербайджана - Шуше.

Книга начинается с художественного эссе "Дорога в Шушу", которое автор написала по возвращению из освобождённого города Шуша.

В пьесе "Ход конем" повествуется история любви известной поэтессы, дочери последнего Карабахского хана Хуршидбану Натаван и кумыкского князя, российского генерал-майора Хасай-хана Уцмиева.

"Эта пьеса некое переосмысление исторический реалий того времени , коварства и разрушительной силы политических игр, предопределяющих не только ход исторических событий, но и трагических событий, влияющих на человеческие жизни, судьбы нескольких поколений людей", - отметила автор.

Повесть "И я люблю тебя!", написанная в дни 44-дневной Отечественной войны в форме прозаического венка - история любви поэтессы и военного репортёра, участника первой и второй Карабахской войны.

"Это жизнеутверждающая повесть о войне и мире, любви и ненависти, жизни и смерти", - отметила Лейла Бегим.

В книгу вошли и стихи Лейлы Бегим "Венок сонетов", поэма "Плач по Карабаху", ранее изданная на нескольких языках.

Эпилог художественной части книги - стихотворение, посвящённое Шуше, написанное 8 ноября 2020 года в День Победы. Отметим, что переводчик книги - известный чешский переводчик Милан Дворжак.

Вступительное слово к книге написал председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Азербайджана Анар Рзаев.

Помимо графики заслуженного деятеля искусств Эльтурана Авалова, в книгу вошли и фотографии Карабаха - до и после оккупации.

На презентации прозвучала кульминационная сцена пьесы "Ход конём" в исполнении чешских актёров Кристофера Ногинека и Натальи Волковой. Гостям была представлена музыка азербайджанских классиков Гара Гараева, Фикрета Амирова, Асафа Зейналлы в исполнении молдавской скрипачки Александры Тирсой на скрипке Страдивари, которую мастер создал в 1699 году. На фортепиано аккомпанировала азербайджанская пианистка из Австрии Жале Расулова. Выступления сопровождались овациями зрителей.