В Баку состоятся гастроли Государственного академического Большого театра Узбекистана им. А. Навои

16 и 17 ноября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоятся гастроли Государственного академического Большого театра Узбекистана. 16 ноября будет показан национальный балет "Хумо" композитора Анвара Эргашева, а 17 ноября зрителям будет представлена опера "Риголетто" Джузеппе Верди.

Первая премьера на сцене Государственного академического Большого театра им. А.Навои состоялась в 2005 году. За музыку к спектаклю в 2007 году автор был удостоен звания Лауреата Государственной премии 1 степени.

Краткое содержание балета заключается в следующем: Хумо - волшебная птица-пери, птица-легенда красоты, счастья и любви, предводительница царства причудливых птиц, которые прилетая на землю сбрасывают своё оперение и превращаются в девушек. Бродя по горам искусный гончар и мастер чеканки Заргар видит это прекрасное зрелище и влюбляется в одну из них птицу-девушку Зулейхон. Много трудностей им придется преодолеть, чтобы восторжествовала любовь и они смогли соединиться. Это и коварство алчного властителя Карун-халифа, злого охотника Мансура и других... Но восторжествует справедливость, настанет счастье на земле, вырастет прекрасный город будущего, и во всем птица-счастья Хумо будет помогать и быть талисманом Благополучия и Справедливости.

Следует отметить, что в гастрольных спектаклях примут участие ведущие солисты Ташкентского театра оперы и балета, Народные артисты и лауреаты международных конкурсов вокалистов и артистов балета. Большого театр Узбекистана приезжает на гастроли в Баку с полным творческим составом - симфоническим оркестром, солистами, артистами хора и балетной труппой.

Гастроли Государственного академического Большого театра им.Навои впервые в таком расширенном творческом составе в Баку явится большим событием как в культурной жизни Азербайджана, так и Узбекистана, продемонстрировав близость культур и дружбу двух братских народов.