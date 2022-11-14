В Баку прошел концерт пианистки Фирузы Бегляровой

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел вечер фортепианной музыки в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На вечере под названием "Сегодняшняя молодежь" с сольным концертом выступила пианистка, президентский стипендиат, лауреат международных и республиканских конкурсов Фируза Беглярова.

В ее исполнении прозвучали произведения - Иоганна Себастьяна Баха "Аве-Мария", Сергей Рахманинов "Элегия", Фридерика Шопена "Экспромт-фантазия", "Этюд № 5", "Этюд №14", "Ноктюрн №20", Ференца Листа "Грёзы любви", Вагиф Мустафазаде "Март", Тофиг Гулиев "Гайтагы".

На концерте благодаря неординарному освещению была создана сказочная атмосфера.

Выступление Фирузы Бегляровой принесло массу положительных эмоций слушателям, и без сомнения, запомнится всем надолго.Каждая композиция, исполненная солисткой, вызывала бурные аплодисменты зрительного зала. В завершении вечера певицу буквально осыпали цветами.

Фируза Беглярова родилась в 2001 году в Баку. В 2006 году поступила в класс Наргиз Мансуровой Средней специальной музыкальной школы-студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) по специальности фортепиано.

Учась в музыкальной школе, Беглярова сразу привлекла внимание педагогов своим талантом, трудолюбием, большим энтузиазмом, интересом к музыке и музыкальной литературе.

Фируза Беглярова является активным участником фестивалей, конкурсов, концертных программ, проводимых как в нашей стране, так и за рубежом. Она с успехом представляла Азербайджан на конкурсах и фестивалях в Болгарии, Турции, Германии, Италии и США. Ее имя внесено в "Золотую книгу" юных талантов Азербайджана.

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