Азербайджанский дирижер руководил спектаклем в Латвии

В Латвийской национальной опере и балете с огромным успехом прошел показ спектакля "Травиата" Джузеппе Верди. Впервые за всю историю театра спектаклем руководил азербайджанский дирижер - музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев. Об этом Trend сообщил сам дирижер, передает Day.Az.

Основные партии в опере исполняли известные оперные певцы и солисты латвийского театра - Инга Слубовска (Виолетта), Михалис Чулпаевс (Альфредо), Янис Апейнис (Жорж Жермон), Илона Багеле (Флора Бервуа), а также Гунтарс Рунгис (Гастон), Виестурс Витольс (барон), Юрис Адамсонс (маркиз), Евия Мартинсон (Аннина) и Крисянис Норвелис (доктор Гренвиль).

В спектакле принимали участие симфонический оркестр и хор латвийского театра под руководством азербайджанского дирижера.

Режиссер-постановщик спектакля - Анджейс Жагарс, художник-постановщик - Андрис Фрайберг, художник по костюмам - Кристина Пастернак, художник по свету - Глеб Флиштинский.

Огромный зал театра был переполнен, зрители встречали участников спектакля оглушительными овациями. По завершении спектакля генеральный директор Латвийской национальной оперы и балета, всемирно известный бас-баритон Эгилс Силиньш, который прервал свои гастроли в Лейпциге (Германия), чтобы приехать на спектакль в Риге, поздравил всех артистов в спектакле и Эйюба Гулиева с большим успехом.

На спектакле также присутствовал посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов, который оказал содействие организации гастролей азербайджанского дирижера.

Отметим, что в сентябре этого года по приглашению министерства культуры Азербайджана и посольства Азербайджана в Латвии Эгилс Силиньш находился с официальным визитом в Баку, в рамках которого состоялись встречи директора латвийского театра с руководством министерства культуры Азербайджана и Государственного академического театра оперы и балета, где были обсуждены перспективы сотрудничества латвийских и азербайджанских коллег.