В Израиле отметили День Победы Азербайджана

В израильском городе Кирьят-Ям состоялся концерт, приуроченный ко Дню Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне за освобождение своих территорий от армянской оккупации, организованный Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан (АзИз) при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе АзИз.

Специально для участия в мероприятии, посвящённом Дню Победы и 270-летию основания жемчужины Азербайджана - города Шуша, из Баку прибыла известная певица, народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева.

В полностью забитый зал имени Родмана пришлось добавить большое количество приставных мест для того, чтобы разместить всех желающих попасть на праздник.

В своем выступлении мэр города Кирьят-Ям Давид Эвен-Цур отметил, что Израиль поддерживает Азербайджан в её справедливой политике и рад, что азербайджанская община страны сохраняет прочные связи с родиной.

Депутат Милли Меджлиса Анатолий Рафаилов отметил, что мероприятие посвящено второй годовщине Дня Победы.

"Азербайджан около 30 лет принимал участие в переговорах с Арменией и ждал возвращения своих исторических земель мирным путём, претворения в жизнь четырёх резолюций Совета безопасности ООН, но, к сожалению, мирным путём не удалось вернуть исконные земли Азербайджана. Всему миру известно, что в 2020 году Азербайджан в ответ на провокацию Армении дал решительный отпор и добился освобождения своих земель. Эта историческая победа стала возможной благодаря стратегическому мышлению и решимости Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, героизму и отваге азербайджанской армии и ценой жизни наших героев, память о которых будет вечно жить в наших сердцах", - отметил депутат.

Заместитель города Кирьят-Ям Адам Амилов сказал, что, как уроженец Азербайджана, корнями из еврейского городка Красная Слобода, он счастлив тем, что именно в Израиле, и именно в его городе проводится такое важное мероприятие, что подчёркивает непоколебимую дружбу между еврейским и азербайджанским народами.

Директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман поблагодарила всех участников и гостей важного мероприятия, а также руководство города Кирьят-Яма и всех, кто помог в организации празднования Дня Победы Азербайджана в Израиле.

Среди почётных гостей праздничного вечера были также мэр города Маалот-Таршиха Аркадий Померанец, известный политолог Юрий Бочаров, представители муниципалитетов городов Израиля.

В концертной программе праздничного вечера приняли участие популярные израильские певцы, уроженцы Азербайджана Сарит Йосеф и Мануэль Исаков, которых знают и любят как в Израиле, так и в Азербайджане.

Когда на сцену вышла долгожданная гостья, известная певица, народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева, публика ликовала и весь зал пел вместе с любимой певицей. В зале развевались государственные флаги Израиля и Азербайджана. В этот вечер Бриллиант Дадашева исполнила известные песни своего репертуара, люди танцевали, громко аплодировали и долго не отпускали любимую певицу.

В своём обращении к гостям вечера Бриллиант Дадашева сказала о том, насколько важно для неё участие в данном мероприятии, певица не раз называла евреев и азербайджанцев братскими народами и говорила, что в Азербайджане высоко ценят и дорожат дружескими взаимосвязями с государством Израиль и закончила своё выступление песней "Yaşa Azərbaycan".