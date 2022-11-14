На сцене M. Teatr состоялась премьера спектакля "Инстинкт"

На сцене независимого театра M. Teatr состоялась премьера спектакля "Инстинкт", поставленного создателем и художественным руководителем, режиссёром и сценаристом, народным артистом Азербайджана Видади Гасановым, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Главные роли исполнили актер театра и кино Зия Ага и хореограф и киноактриса Оксана Расулова, для которой это стало дебютом на театральной сцене.

Спектакль поставлен по мотивам повести чешского писателя еврейского происхождения Франца Кафки "Превращение" и рассказа молодого азербайджанского писателя Пярвиза Сейидли "Интересная фигура или женщина-мышь". В спектакле звучит классическая еврейская музыка, а также сочинения молодого композитора Азера Хаджиаскерли. Художник - Улькер Алиева.

По сюжету, наивная девушка, приехавшая из деревни в город учиться, влюбляется в своего сокурсника - "странного вида" фотографа. Этот "крутой парень", сводит ее с ума, унижает ее достоинство, обманывает и рушит ее будущее... После долгой разлуки эта девушка, став опытной женщиной, возвращается в фотостудию под названием "Инстинкт", где лицом к лицу встречается со своим бывшим любимым и обидчиком. Это происходит в последний раз...

Премьера была встречена овациями зрителей и пожеланиями новых успехов на новой сцене M. Teatr.

"Инстинкт" стал второй премьерой M. Teatr, который открылся в июне этого года. Театр расположился в небольшом, но уютном помещении в здании издательства "Qanun". Атмосфера напоминает театр начала 20 века, где вместо кресел были пронумерованные скамейки. Главная цель нашего театра - это дать возможность всецело раскрыть и показать свой потенциал молодым талантливым актерам и режиссерам, которые пока не могут пробиться на театральные сцены, где уже есть свой устоявшийся репертуар с актерами.