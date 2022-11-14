Как народная артистка Александра Никушина встретила юбилей в Русдраме

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна есть замечательная традиция - отмечать юбилеи актеров премьерами.

В честь юбилея народной артистки Азербайджана, любимой зрителями актрисы Александры Никушиной был поставлен спектакль "Любовь.Собак@.Точка.RU" по пьесе лауреата премии имени А.П.Чехова, члена Гильдии драматургов США и России Леона Агулянского, сообщает Day.Az.

Поздравить народную артистку с юбилеем пришли известные деятели культуры и искусства, коллеги, родные и близкие, а также многочисленные поклонники ее актерского таланта.

"Любовь.Собак@.Точка.RU" - комедия с элементами лирики, романтизма и объективной реальности. Интернет уже давно прочно вошел в нашу жизнь. И кого сегодня удивишь знакомством в виртуальном мире? Миллионы людей пытаются найти вторую половинку на просторах интернета, но что произойдет, если люди встретятся в реальном мире? Ведь одно дело, когда герои молоды и у них вся жизнь впереди, а совсем другое - когда многое уже позади и им далеко не 20...

Народная артистка Азербайджана Александра Никушина и ее партнер по спектаклю - заслуженный артист Юрий Омельченко представили зрителям в чем-то забавную, но одновременно и грустную историю о том, как два одиночества встретились на просторах интернета.

Спектакль получился ярким, искрометным, невероятно трогательным. Великолепные декорации, костюмы героев придавали особую яркость происходящему действу.

Овации, букеты, восторг зрителей и коллег стали лучшим подарком для Александры Никушиной.

После показа режиссёр-постановщик спектакля - главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский сказал много теплых слов в адрес главной героини вечера.

"Сегодня мы убедились - у артиста нет возраста, пока артист способен вытворять то, что сегодня делала на сцене эта юная дама [Александра Никушина]", - отметил народный артист.

Александр Шаровский выразил признательность всем, кто работал над постановкой.

"Мне дано счастье свои дни рождения встречать на театральной сцене. Пока есть сцена - мы, актеры, живы. Приходите, а мы будем жить для вас, для наших зрителей..." - обратилась к публике юбилярша.

Отметим, что над спектаклем работали: режиссёр-постановщик спектакля - главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, художник по свету - Николай Рудычев, над хореографией работала народная артистка Александра Никушина, над музыкальным оформлением - заслуженный работник культуры Владимир Неверов.

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