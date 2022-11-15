В Филармонии прошел концерт в честь 100-летия Фикрета Амирова

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся второй абонементный концерт, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие, проведенное в рамках "Года города Шуша", было посвящено 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

На концерте Азербайджанское государственное фортепианное трио исполнило произведения "Aşıqsayağı" Узеира Гаджибейли, "Трио №3" Тофига Бакиханова, романс Сулеймана Алескерова, "Вальс" Гара Гараева, "Танец" и пьесы на темы азербайджанских народных песен Фикрета Амирова.

Напомним, что с ноября 2022 года Государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры Азербайджана возобновляет абонементные концерты. Если в предыдущие годы эти концерты предназначались исключительно для учащихся школ, то с этого года они рассчитаны на более широкую аудиторию. Абонементный билет, приобретенный один раз, действителен на концерты в течение одного месяца.

Первый абонементный концерт был посвящен второй годовщине Славной Победы в 44-дневной Отечественной войне. На концерте под названием "Şuşaya qayıdış" выступила хоровая группа Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова.

Вначале хор исполнил Государственный гимн Азербайджана. Далее в ходе программы прозвучали композиции "Cəlalı var" Гасан Адыгезалзаде, "Sən elə bir zirvəsən" Камала, "Şuşaya qayıdış" Фахраддина Атаева и другие.

Также были представлены сольные выступления участников хоровой группы ансамбля - Орхан Ализаде, Сабина Ализаде, Замина Агаева исполнили композиции Муслима Магомаева и Тофига Гулиева.

Абонементные концерты вызывают большой интерес среди поклонников классической музыки.

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