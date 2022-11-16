Екатерина Образцова проведет мастер-класс в Баку

Впервые в Баку 25-27 ноября на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна пройдут большие гастроли Государственного академического центрального театра кукол имени Сергея Образцова (Москва, Россия), сообщили Day.Az в бакинской русдраме.

В рамках гастролей 25 ноября также состоится мастер-класс и встреча внучки знаменитого актера и режиссера театра кукол Сергея Образцова - режиссера-постановщика, заслуженной артистки России Екатерины Образцовой с бакинским зрителем.

Также состоится творческая встреча с членом актерской труппы театра, уроженцем Баку - заслуженным артистом России Адилем Мамедовым. На творческой встрече будет показан фильм "Образцов репетирует", Адиль Мамедов расскажет о театре и работе с Сергеем Образцовым.

Мероприятия пройдут в Государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна.

Напомним, что в рамках гастролей Театра кукол имени Сергея Образцова (крупнейший в мире театр кукол) вниманию бакинского зрителя будут представлены его легендарные спектакли "Необыкновенный концерт", "Кот в сапогах" и "Волшебная лампа Аладдина".

Билеты на спектакли продаются в кассе театра, централизованных кассах города и на сайте iticket.az

Справки по телефону 012 493 00 63.

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