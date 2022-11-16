В Баку состоялась церемония награждения победителей XIII Международного фестиваля короткометражных фильмов

В Киноцентре "Низами" состоялась церемония награждения победителей XIII Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов, Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль, основанный Центром молодых кинематографистов при поддержке министерства культуры Азербайджана, прошел с 11 по 15 ноября.

Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов, который привозит в нашу страну образцы кинематографа, получившие признание на Каннском, Венецианском, Берлинском кинофестивалях, а также удостоенные премии "Оскар", в настоящее время является старейшим кинофестивалем Азербайджана.

Ведущей вечера была телеведущая Нигяр Абиль.

Директор Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов Фехруз Шамиев отметил, что на фестиваль было представлено 814 фильмов из 79 стран мира, среди них 91 картина - в местную конкурсную программу. По решению отборочной комиссии 32 фильма были включены в международную конкурсную программу, а 40 короткометражных кинолент - в местную программу. Эти фильмы боролись за основную награду фестиваля "Qızıl Nar" (Золотой гранат).

В церемонии награждения приняли участие представители международного и отечественного жюри, среди которых были кинематографисты и деятели культуры - Георгий Овашвили (Грузия), Адиля Хайбуллина (Россия), Эмрах Кылыч (Турция), Мирсадыг Агазаде, Гюнель Рзаева, Али Иса Джаббаров, Гисмят Рустамов, Алия Дадашова, Рашад Алекберов (Азербайджан), заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Руфат Гасанов.

Ниже представлен список победителей в различных номинациях.

Отечественная премия

Обладателями высшей награды фестиваля "Qızıl Nar" стали: "Лучший художественный фильм" - Гулу Аскеров за фильм "Забор" и "Лучший документальный фильм" - Тогрул Аббасов за картину "Когда оседает пыль".

"Лучший социальный ролик" - Беюкага Алиев, "Его камера",

"Лучший студенческий фильм" - Кямал Мушфиг, "Мотиватор",

"Лучший режиссер" - Рустам Бабазаде, "Последняя осень",

"Лучший сценарий" - Тюркан Гусейн, "Последнее фото",

Специальный приз жюри за творческий поиск - Саддам Мехтиев, Мурад Гусейнов.

Дипломы жюри - Эльнур Паша, "Только могила", Джавад Нур - "Даль", Амиль Амал - "Дом на вулкане", Руслан Моллаев - "Испытание".

Приз Центра молодых кинематографистов - Айнур Кязымова, "Забытые мечты",

от Гильдии продюсеров - "Лучший продюсер" - Ситара Ибрагимбейли, фильм "Собака".

Международная премия

"Лучший художественный фильм" - Саулиус Барадинскас, "Техно, мама" (Литва),

"Лучший документальный фильм" - Лоис Патиньо, "Рассыпающий звезды" (Испания),

"Лучший анимационный фильм" - Ван Ли Лью, "Река Ваг" (Китай),

"Лучший режиссер художественного фильма" - Туран Хаста, "Сырость" (Турция),

"Лучший режиссер документального фильма" - Минка Якерсон, "Ева и Рамона" (Швеция),

"Лучший режиссер анимационного фильма" - Стефани Ленсак, Франсуа Лерой, "Пробуждение насекомых" (Франция),

Специальный приз жюри - Мария Апчевска, "Северный полюс" (Северная Македония)

Таланты Азии

"Лучший художественный фильм" - Рамин Фарзани, Париса Седаиазер, "Ночь Вселенной" (Иран),

"Лучший режиссер художественного фильма" - Назиля Азизи, "Полночь" (Афганистан),

Премия Центра молодых кинематографистов - Рена Ваэзи, Озра Хан Хаджех, "Тарелка" (Иран).

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