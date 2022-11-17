В Баку прошла премьера фильма "Репрессия слова"

В Киноцентре "Низами" состоялась премьера документального фильма "Sözün repressiyası" (Репрессия слова), посвященного деятелям азербайджанской культуры - жертвам сталинских репрессий, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект реализован по заказу министерства культуры Азербайджана студией Bulatfilm.

На открытии вечера выступили автор сценария и генеральный продюсер картины, писатель Салим Бабуллалоглу, режиссер фильма, заслуженный артист Рафиг Гашимов и руководитель сектора отдела аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Руфат Алиев.

Было рассказано о проекте, отражающем трагическую судьбу жертв репрессий - поэтов и писателей, среди которых Гусейн Джавид, Ахмед Джавад, Микаил Мушфиг, Сеид Гусейн, Умгюльсюм, Салман Мумтаз, Таги Шахбаз Симург, Гаджибаба Назарли, Вели Хулуфлу, Султан Меджид Эфендиев, Гаджи Керим Санылы, Бёюкага Талыблы, Азиз Губайдулин, Ханафи Зейналлы, Ибрагим Эминбейли, Султан Меджид Ганизаде, Хабиб Джабиев, Эмин Абид, Алисаттар Ибрагимов, Омар Фаиг Неманзаде, Али Рази, Абдулазиз Саламзаде, Эбасэл Ризаи, Рухулла Ахундов, Исмаил Катиб, Мир Мухаммед Керим Мир Джафар, Мустафа Гулиев, Бекир Чобанзаде, Атабаба Мусаханлы, Балабек Гасанбеков и Зульфугар Абдуллаев.

В проекте приняли участие председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, директор Музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, академик Рафаэль Гусейнов, доктор филологических наук Бадирхан Ахмедов, историк Гамид Джавадов, директор Музея жертв репрессий Мираббас Мамедов, доктор философии по филологии Фирудин Гурбансой, а также потомки репрессированных.

В фильме звучит музыка видных композиторов Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Джовдета Гаджиева, Игоря Стравинского, Георгия Свиридова и Александра Александрова. В работе над проектом использованы материалы из книг - Зии Буньядова "Красный террор", Аслана Кянана "Репрессированные в XX веке" и других.

Над фильмом также работали - оператор Руфат Сулейманов, монтажеры Руслан Моллаев и Вюсал Гараев, художник Вели Сайяди, композитор Азер Гаджиалескерли, мастер по свету Шамси Гадиров, продюсеры Джавид и Нателла Имамвердиевы и другие.