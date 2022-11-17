"Азерхалча" и воспитанники SABAH представили ковры "Шуша", "Хамса" и "Любовь"

ОАО "Азерхалча", Азербайджанская государственная академия художеств и группа SABAH министерства образования в рамках совместной деятельности представили работы талантливых молодых воспитанников, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Прошедшие обучение по ковроткачеству, студенты Государственной академии художеств, воспитанники группы SABAH представили свои работы, вытканные в мастерских "Азерхалча". Среди них - Сабина Халиг "Шуша", Захра Мамедова "Хамса", Севиндж Алиева "Любовь", которые рассказали о своих работах и были отмечены сертификатами за успешное обучение. Научный руководитель студентов - народный художник Эльдар Микаилов.

Выступившие на мероприятии выдающийся скульптор-монументалист, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, народный художник, академик Омар Эльдаров и председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов и научный руководитель группы студентов Эльдар Микаилзаде рассказали о важности представленных работ в деле развития творческого потенциала творческой молодежи, пропаганды древнего национального коврового искусства.

Было отмечено, что группы SABAH министерства образования - это инновационный ведущий проект, организованный в целях создания новой уникальной среды в системе высшего образования, повышения качества образования, формирования грамотных, способных и подготовленных специалистов, обеспечения подготовки новых кадров в соответствии с растущими требованиями рынка труда.