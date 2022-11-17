На торги выставили единственный прижизненный портрет известного драматурга

В Великобритании выставлен на продажу портрет английского драматурга Уильяма Шекспира, могущий быть его единственным прижизненным изображением. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Daily Mail.

Владелец, имя которого не называют, рассчитывает продать работу за более чем £10 млн.

Автором работы считают придворного художника короля Якова I Роберта Пика - его именем подписана картина, датированная 1608 годом - тогда драматургу было 44 года.

Известно, что на аукционе 1975 года работа была продана примерно за £400. Ее авторство приписывалось голландскому художнику Полу ван Сомеру, ее описывали как "портрет 44-летнего джентльмена, которого считают Шекспиром".

Некоторые эксперты сомневаются в том, что портрет действительно написан с Шекспира.