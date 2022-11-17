Baku Jazz Festival. Из летней Бразилии в осенний Азербайджан с зажигательной Элоизой Лоуренсо

В рамках XVII Бакинского международного джаз-фестиваля (Baku Jazz Festival) прошел зажигательный вечер с бразильской дивой Элоизой Лоуренсо и ее трио-группой, сообщает Day.Az.

Португальский язык - один из самых музыкальных в мире. Когда бразильцы разговаривают между собой, можно подумать, что они поют. Даже не говоря на португальском, не зная смысла слов, а просто слушая их, можно ощутить и услышать музыку бразильских барабанов, пение экзотических птиц или плеск океана у берегов Южной Америки. А когда кудесники мяча играют в футбол, то на поле они фактически парят и танцуют. Все это уже на генетическом уровне.

Кстати, в Бразилии ноябрь - это последний месяц весны, но по погоде можно сказать, что на дворе самое настоящее лето. С горячей любовью из Бразилии - авторскими и традиционными композициями бразильского джаза поделилась в этот вечер Элоиза Лоуренсо, которая старалась искренне передать гостям фестиваля теплоту и энергетику родной страны, и заслуженно удостаивалась оваций. На становление бразильского джаза повлияли жанры босса-нова и самба, которые со своими зажигательными ритмами внесли особый шарм в джазовые импровизации.

Baku Jazz Festival проходит с 15 по 22 ноября с участием звезд мирового джаза и отечественных исполнителей, лауреатов международных конкурсов.

Ознакомиться с программой можно по ссылке https://www.trend.az/life/culture/3668314.html

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