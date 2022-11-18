В Филармонии прошел концерт камерного оркестра имени Гара Гараева

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел концерт Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под руководством народного артиста Азербайджана, художественного руководителя и главного дирижера Фахраддина Керимова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вечер вступительной речью открыла художественный руководитель студенческого хора Азербайджанской национальной консерватории, доцент Лейла Залиева. Она рассказала о программе концерта, сочинениях, которые представит публике оркестр, а также об их авторах.

Далее слово было передано музыке. Уже стало доброй традицией, что на концертах Камерного оркестра под руководством народного артиста Фахраддина Керимова, вниманию слушателей представляют сочинения, которые впервые звучат в Баку.

Так было и на этот раз, впервые в столице поклонникам классической музыки были представлены произведения "Il conte Orlando" и "Вилланелла" итальянского композитора Отторино Респиги, "Suite mignonne & Suite champêtre" финского композитора Яна Сибелиуса, "Серенада для струнных" немецкого композитора Карла Рейнеке.

Также оркестр исполнил "Langsamer Satz" австрийского композитора Антона Веберна.

Публика с большим интересом приняла концертную программу, наградив музыкантов оркестра и дирижера оглушительными овациями.